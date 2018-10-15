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Altın 3 lira düştü

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229 lira oldu. Altının gramı neredeyse 3 lira birden düştü.

Altın 3 lira düştü

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229 lira oldu. Altının gramı neredeyse 3 lira birden düştü.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:26
Altın 3 lira düştü

24 ayar külçe altın (gr.) geçen haftanın sonunda 232 liradan alınıp 232,60 liradan satılıyordu. Bin 531 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 552 liradan, 212 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 216 liradan, bin 496 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 516 liradan, 748 liradan alınan yarım ziynet 758 liradan ve 374 liradan alınan çeyrek ziynet 379 liradan satılıyordu.

Fiyatlar bu hafta daha da düşük oldu. Altındaki durumu değerlendiren kuyumcular, bu hafta genel anlamda düşüşlerin olacağını ifade ettiler. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AltınAltının Gramı
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