Alaplı’da "Ekonomiye Değer Katanlar"a ödül

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) düzenlediği ’’Ekonomiye Değer Katanlar’’ ödül törenine katılmak için Zonguldak’a geldi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alaplı Yüksek Meslek Okul Konferans Salonundaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, iş adamlarının ekonomik faaliyetleri kadar güveni, inancı ve girişimci cesaretinin, Türkiye’yi dünyanın sayılı ekonomilerinden olmasını sağlayacak en önemli güçlerden biri olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Zonguldak ilinin diğer illerin yaşam endeksine göre daha iyi olduğunu ve Alaplı’nın cazibesinin arttığını anlatarak Alaplı’ya hayırlı işler için geldiklerini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden Odalar-Borsalar ne iş yapıyor, diyorlardı. O devir çok geride kaldı. Odalarımız-borsalarımız artık proje fabrikası gibi çalışıyor. Artık odalarımız sizlere her alanda en iyi hizmeti üretiyor. Sizin işlerinizi geliştirmeniz, daha çok kazanmanız için çalışıyor, sıkıntılarınızı hükumete iletiyor, çözüm arıyor ve buluyor. Recep Ocak kardeşim Alaplı’yı marka yapmak için önemli adımlar attı ve gece gündüz Alaplı’nın mesellerini Ankara’da dile getirmesi ve çözümlemesi noktasında beni aradığında şahittim haberiniz olsun. Sizlerin adına beni arayıp duruyor. Özelikle Organize Sanayi gelişmelerini biraz önce dinledik. Artık son safhaya gelinmiş durumda. Kaymakamımızla konuştuğumuzda verdiğimiz tahsisin verebileceğimiz üzerinde talep var. Bu aslında Alaplı’nın geleceğini gösteriyor. Bu demektir ki bu OSB ile işimiz bitiyor, yeni bir OSB’ye daha ihtiyacımız var. Alaplı’nın geleceği, geçmişi gibi parlak olacak inşallah. İş dünyasında güzel gelişmeler yaşanıyor"

Konuşmaların ardından Alaplı ekonomisine istihdam sağlayan ve değer katan kuruluşların temsilcilerine protokol mensupları tarafından ödülleri verildi.