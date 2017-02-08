Malatya Büyükşehir Belediyesi Açık Oto Pazarı, dün de durgun geçti. 2. el araçlarının yükselmesi nedeniyle fiyatların durgunlaştığını ifade eden araç satıcıları, BUSABAH’a konuştular. 3 haftadır üst üste pazara geldiğini dile getiren Mustafa Yılmaz isimli araba satıcısı araç fiyatlarının kendisine göre normal olduğunu kaydetti.

EKONOMİK İSTİKRARIN OLMASINI İSTİYORUM

Şimdiye kadara aracını hiç kimsenin sormadığını belirten Yılmaz, “Araç fiyatları normal olsa da halkta para yok. Döviz ile altının pahalı olması ve ekonomi istikrarın olmaması nedeniyle araç piyasası durgun. Belki referandumdan sonra istikrar olabilir. Ben aracıma 23,5 bin lira istiyorum. Şimdiye kadar da hiç kimse aracıma müşteri olmadı. Ben ekonomik istikrarın ve huzurun olmasını istiyorum. Bu ikisi olursa Türkiye’de her şey çok güzel olur. Ben halkın mağdur olmasını istemiyorum” şeklinde konuştu.

ARAÇ FİYATLARI PAHALI

İkinci el araçların pahalı olmasına rağmen kendi aracına istediği fiyatı veren olmadığını söyleyen Ramazan Engin isimli vatandaş, “Ben kendi aracımı satmaya getirdim. Araç fiyatları oldukça pahalı. Bunun da sebebini bilmiyorum. Müşteriler geliyor, aracıma bakıp gidiyorlar. Ben aracıma 13 bin lira istiyorum. 12 bin lira verdiler ama ben vermedim. Çünkü ben aracımı 12 bin 800 liraya aldım. Bunun masrafı da oldu. Ben zarar etmek istemiyorum. Masrafını kurtarsın yeter. Benim yetkililerden beklentim vatandaşlara biraz destek verseler insanlar sıfır araç alırlar. Vatandaşlar ikinci el almazlar. Ve dolayısıyla da aldıkları ikinci el araçlar ellerinde kalmaz. Ben referandumdan sonra hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyorum” diye konuştu.

İYİYE DOĞRU GİTMİYORUZ

Araç piyasasının durgunluğundan yakınan Remzi Aydemir isimli vatandaş ise, şunları ifade etti:

“Aracımı satmak için getirdim. İkinci el araç piyasası yüksek ama piyasa da durgun. Çünkü alım satım yok. Bunun sebebi de fiyatların çok artması. Dolar, altın, borsanın yükselişe geçmesi ticareti öldürdü. Herkes dolar ve altınlarını bekletiyor. Parayı kullanan yok. Gelen zamlar da haliyle piyasayı durgunlaştırıyor. ÖTV’nin etkisi yok. Dolar yükselince arabanın fiyatı otomatikman yükseliyor. Benim artık hiçbir beklentim yok. İyiye doğru gitmiyoruz bu açıkça da görülüyor. Ne kadar basın yoluyla ekonominin iyi doğru gittiğini söyleseler de ekonomi hiç iyiye doğru gitmiyor. Çünkü ekonomi 3-4 şahsın elinde dönüyor. Küçük esnaf ve orta gelirli vatandaşlara pay bırakmıyorlar. Ben aracımı 2 aydan bu yana getiriyorum. Sorunlar var ama çok düşük fiyat veriyorlar. Peki, nasıl vereceksiniz?”

MUTLU SARIGÜL