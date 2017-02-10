Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Üyesi ve aynı zamanda Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatyalı küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını Ankara’ya taşıdı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin (TÜDKİYEB) aylık toplantısına katılarak yetiştiricilerin sorunlarını masaya yatıran Başkan Akın, BUSABAH’a konuşarak toplantıda neler konuştuklarını anlattı.

Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Akın, bu toplantının ayda bir defa, gerek görülürse 2 defa yapıldığını söyledi.

2 GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

“Ben de Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yönetim kurulu üyesi olarak bu toplantıya katılıyorum” diyen Başkan Akın, şunları kaydetti:

“Burada genel anlamda Türkiye’deki hayvancılıkla, DAB1 programıyla, ıslah programıyla, yapılması planlanan ana sözleşmemizle alakalı konuları görüştük. Sabah 2 görüşme gerçekleştirdik. Hem Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısıyla hem de Hayvancılık Daire Başkanıyla bir görüşmemiz oldu. Daha öncede Koç ve Teke İstasyonuyla alakalı yazışmalarımız olmuştu. Bu projeye kapsamına Malatya’nın da dahil edilmesiyle ilgili gerek Bakanımızla gerek Malatyalı siyasetçilerimizle gerekli yazışmaları yapmıştık. Bununla alakalı çalışmalarımız hala devam ediyor. Bu konuyu özellikle Genel Başkanımızla görüştük. Malatyamız için de Türkiyemiz için de yapılması gereken çalışmaları toplandığımız sırada dile getiriyoruz.”

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Küçükbaş hayvancılığın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Akın, “Gerek ilimizde gerek Türkiye’deki küçükbaş hayvancılığın artırılması noktasında çalışmalara devam edeceğiz. Şu anda Malatya için etle alakalı bir çalışma yapıyoruz. Küçükbaş hayvan et tüketiminin artırılması, bu etlerin doğal olması ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada hem Bakanımızı hem Genel Başkanımızı önümüzdeki günlerde davet edeceğiz. Taleplerimiz şahsi talepler değil. Herkes elini taşın altına koyması hatta bedenini taşın altına koyması lazım. Çünkü üretim, küçükbaş hayvancılık çok önemli. Üretimi artırabilmemiz için de yerel yöneticilerin mutlaka küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL