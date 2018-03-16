AĞBAL'DAN YATIRIM MÜJDESİ

Malatya’da konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’de birilerinin oluşturmak istediği karamsarlık havalarına bakılmaması gerektiğini söyleyerek, “Uluslararası firmalar Türkiye'de her gün daha yeni yatırımlar yapıyorlar, yatırım yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Son 15 yıldır Türkiye'de yatırım yapan bütün yatırımcılar Türkiye'den kazandılar, kazandıklarını tekrar Türkiye yatırdılar, daha da yatırmak istiyorlar” dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Malatya’da “Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2018 Yılı Hedeflerinin Belirlenmesi Toplantısı”na katıldı.



Burada konuşan Ağbal, Türkiye’de oluşturulmak istenilen karamsarlık havalarına bakılmaması gerektiğini belirterek, “Türkiye ile ilgili sorun dışarıda değil ki içerideki evhamları her gün okuyoruz, bakıyoruz, yapılanlara bakıyoruz. Uluslararası firmalar Türkiye'de her gün daha yeni yatırımlar yapıyorlar yatırım yapmak istiyorlar, yatırım yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Türkiye'ye yatırım yapan kayıp mı ediyor? Kazanıyor. Son 15 yıldır Türkiye'de yatırım yapan bütün yatırımcılar Türkiye'den kazandılar, kazandıklarını tekrar Türkiye yatırdılar, daha da yatırmak istiyorlar” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin savunma güvenlik alanında artık kendi silahını, kendi helikopterini, kendi uçağını yapan bir ülke haline geldiğini kaydeden Ağbal, “Her geçen gün başlattığımız projelerle savunma güvenlik alanında hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz hem de daha önemlisi Türkiye artık savunma güvenlik alanında da önümüzdeki dönemde ciddi bir ihracatçı olacak. Bugün Afrin'de operasyonlar devam ediyor. Burada artık kendi silahlarımızla, kendi İHA'larımızla, kendi tanklarımızla, kendi uçaklarımızla, helikopterlerimizle bu operasyonları yürütüyoruz. Ben huzurlarınızda bütün mühendislerimizle, askerlerimize bu projelerde emek veren fikir üreten cesaretle bu projelere koşturan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye uluslararası birçok operasyonda aktif şekilde yer alıyor değişik ülkelerde oralarda güvenlik ve istikrara katkı veriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi savunma güvenlik alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? Topladığımız vergilerle. Bu sene savunma güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları teçhizat alımları savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi iki kat arttırdık. 'İhtiyacımız neyse karşılarız bütçemizle' dedik, eğer mesele güvenliği ülkenin bekası ise burada seferber oluruz. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanırız” diye konuştu. busabahmalatya.com