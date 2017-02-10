Ağbaba’dan MÜSİAD’a ziyaret CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Malatyalı iş adamlarımız, her yerde Malatya’nın bayrağını başarılı bir şekilde dalgalandırıyorlar”
08 Şubat 2017 Çarşamba 16:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MÜSİAD Malatya Şubesini ziyaret ederek, yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.
Ziyarette konuşan Ağbaba, Malatyalı iş adamlarının Türkiye ve Dünyanın dört bir yanında Malatya’nın bayrağını başarılı bir şekilde dalgalandırdığını dile getirerek, “Hem Türkiye ekonomisine hem de Malatya’nın isminin duyulmasına katkıda bulunuyorlar” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, parti yöneticileriyle birlikte, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulun ardından göreve gelen MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.
MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Ağbaba ve parti yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,”Genel kurulumuzun ardından ilk ziyaretçilerimiz sizlersiniz. Bizleri onure ettiniz, teşekkür ederiz” diye konuştu.
MÜSİAD’ın, Malatya’nın kurumsal iş örgütlerinden biri olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Milletvekilliğimden önce de, milletvekili olduktan sonra da MÜSİAD’ın çalışmalarını yakından takip etme fırsatım oldu. Türkiye ve Malatya ile ilgili yayınlarınızdan, raporlarınızdan sıklıkla yararlanıyoruz. Malatya’nın iş hayatına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da katkılarınızın olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya’daki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydederek, “Ziyaretlerimizde düşüncelerimizi anlatıyor, iş dünyası temsilcilerinin fikirlerini dinliyoruz. Ben partimin hem STK’lardan sorumlu genel başkan yardımcısıyım hem de Malatya Milletvekiliyim. Malatya kimliğimizi her zaman ön plana çıkarıyoruz” dedi.
Malatyalı iş adamlarının Türkiye ve Dünyanın dört bir yanında Malatya’nın bayrağını başarılı bir şekilde dalgalandırdığını dile getiren Ağbaba, “Hem Türkiye ekonomisine hem de Malatya’nın isminin duyulmasına katkıda bulunuyorlar. Tüm iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. MÜSİAD’ın yeni yönetimine de başarılar diliyorum. Yaşadığınız sıkıntıları mecliste gündeme getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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