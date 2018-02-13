Afyonkarahisar’ın ekonomisi masaya yatırıldı

Afyonkarahisar’ın ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşlar, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ın başkanlığında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldi.

Afyonkarahisar’ın ekonomisi, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ın başkanlığında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda ele alındı. Toplantıda Afyonkarahisar’ın ekonomik durumunun yanı sıra şehrin kalkınmasının sürdürülmesi ve daha ilerlemesi için istişare edildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığındaki toplantıya; Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıktı Merdivenci, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şehitoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Ahmet Neoldum, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şimşek katıldı.