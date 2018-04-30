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Açık Artırma İle İş Yeri Satılıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ), 12 ilde 125 iş yeri ile 11 ilde 28 konutu, açık artırma yöntemi ile satışa sunulacak. Açık artırmaya katılacak alıcılar, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Malatya, Niğde, Odu, Sakarya ve Trabzon’da satışa sunulacak iş yerlerine yüzde 25-50 peşin ve 12-60 ay vade ile sahip olabilecekler.

Açık Artırma İle İş Yeri Satılıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ), 12 ilde 125 iş yeri ile 11 ilde 28 konutu, açık artırma yöntemi ile satışa sunulacak. Açık artırmaya katılacak alıcılar, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Malatya, Niğde, Odu, Sakarya ve Trabzon’da satışa sunulacak iş yerlerine yüzde 25-50 peşin ve 12-60 ay vade ile sahip olabilecekler.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:20
Açık Artırma İle İş Yeri Satılıyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan, açık artırmanın 14 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacağını, açık artırmaya internetten de teklif verilebileceğini belirtti.

125 adet iş yeri ile 28 adet konutu yüzde 25-50 peşin 12-60-120-180 ay vade seçenekleri ile açık arttırmaya sunacaklarını belirten Turan, vatandaşların kira öder gibi iş yeri ve konut sahibi olacağını söyledi.

12 İLDE 125 İŞ YERİ

Turan, konut projelerinde esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak dükkanlar inşa ettiklerini vurguladı.

Alt ve orta gelir grubundakilere yönelik konut üretimine finansman sağlamak için açık artırma yöntemi ile iş yerlerini satışa sunduklarını belirten Turan, "Açık artırmaya katılacak alıcılar, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Malatya, Niğde, Odu, Sakarya ve Trabzon’da satışa sunulacak iş yerlerine yüzde 25-50 peşin ve 12-60 ay vade ile sahip olabilecekler" dedi.

Şehirleri planlarken sanayi tesisleriyle ilgili yeni modeller üzerinde durduklarını belirten Turan, “Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yaparken kentlerimizin vizyonuna ve istihdamına katkı sağlayacak küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmaları için yeni sanayi siteleri inşa ediyoruz. Açık arttırmaya sunacağımız iş yerleri sadece ticaret yapılan, üretim yapılan yerler değil iş yerine göre 3, 5, 15 kişinin çalışıp, üretim yapacağı yerlerdir” açıklamasında bulundu.

11 İLDE 28 KONUT AÇIK ARTIRMA SATIŞA SUNULACAK

Turan, açık arttırmaya sunulacak 28 konutun Aksaray, Bolu, Erzurum, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon’da olacağını söyleyerek, Aksaray Merkez, Aksaray Güzelyurt, Bolu Mengen 2.Etap, Karabük Yenice, Kayseri Pınarbaşı, Kırşehir Akpınar, Konya Cihanbeyli, Konya Halkapınar, Trabzon Maçka projelerinde yer alan konutların yüzde 25 peşinat 180 ay, Bolu Merkez Kürkçüler, Erzurum Palandöken, Kayseri Melikgazi, Konya Beyşehir Küçükavşar, Konya Beyşehir Huğlu, Manisa Merkez, Nevşehir Ürgüp, Samsun Çay Mahallesi Konut projelerinde yer alan konutların ise yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleri ile açık arttırmaya sunulacağını açıkladı.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütüleceğini söyleyen Turan, “Başvurular/teminatlar ilgili bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir” dedi.

DÖRT BİR YANDA…

Son olarak, Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurulduklarını ve onlarca konut projesi yaptıklarını belirten Turan, konutun yanı sıra okul, kreş, sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami ve kültürel tesis gibi öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunan yapılar ile nitelikli alt yapı ve peyzaj uygulamalarını da hayata geçirdiklerini söyledi. (İHA)

Açık Artırma İle İş Yeri Satılıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ), 12 ilde 125 iş yeri ile 11 ilde 28 konutu, açık artırma yöntemi ile satışa sunulacak. Açık artırmaya katılacak alıcılar, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Malatya, Niğde, Odu, Sakarya ve Trabzon’da satışa sunulacak iş yerlerine yüzde 25-50 peşin ve 12-60 ay vade ile sahip olabilecekler.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, açık artırmanın 14 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacağını, açık artırmaya internetten de teklif verilebileceğini belirtti.

125 adet iş yeri ile 28 adet konutu yüzde 25-50 peşin 12-60-120-180 ay vade seçenekleri ile açık arttırmaya sunacaklarını belirten Turan, vatandaşların kira öder gibi iş yeri ve konut sahibi olacağını söyledi.

12 İLDE 125 İŞ YERİ

Turan, konut projelerinde esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak dükkanlar inşa ettiklerini vurguladı.

Alt ve orta gelir grubundakilere yönelik konut üretimine finansman sağlamak için açık artırma yöntemi ile iş yerlerini satışa sunduklarını belirten Turan, "Açık artırmaya katılacak alıcılar, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Malatya, Niğde, Odu, Sakarya ve Trabzon’da satışa sunulacak iş yerlerine yüzde 25-50 peşin ve 12-60 ay vade ile sahip olabilecekler" dedi.

Şehirleri planlarken sanayi tesisleriyle ilgili yeni modeller üzerinde durduklarını belirten Turan, “Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yaparken kentlerimizin vizyonuna ve istihdamına katkı sağlayacak küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmaları için yeni sanayi siteleri inşa ediyoruz. Açık arttırmaya sunacağımız iş yerleri sadece ticaret yapılan, üretim yapılan yerler değil iş yerine göre 3, 5, 15 kişinin çalışıp, üretim yapacağı yerlerdir” açıklamasında bulundu.

11 İLDE 28 KONUT AÇIK ARTIRMA SATIŞA SUNULACAK

Turan, açık arttırmaya sunulacak 28 konutun Aksaray, Bolu, Erzurum, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon’da olacağını söyleyerek, Aksaray Merkez, Aksaray Güzelyurt, Bolu Mengen 2.Etap, Karabük Yenice, Kayseri Pınarbaşı, Kırşehir Akpınar, Konya Cihanbeyli, Konya Halkapınar, Trabzon Maçka projelerinde yer alan konutların yüzde 25 peşinat 180 ay, Bolu Merkez Kürkçüler, Erzurum Palandöken, Kayseri Melikgazi, Konya Beyşehir Küçükavşar, Konya Beyşehir Huğlu, Manisa Merkez, Nevşehir Ürgüp, Samsun Çay Mahallesi Konut projelerinde yer alan konutların ise yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleri ile açık arttırmaya sunulacağını açıkladı.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütüleceğini söyleyen Turan, “Başvurular/teminatlar ilgili bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir” dedi.

DÖRT BİR YANDA…

Son olarak, Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurulduklarını ve onlarca konut projesi yaptıklarını belirten Turan, konutun yanı sıra okul, kreş, sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami ve kültürel tesis gibi öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunan yapılar ile nitelikli alt yapı ve peyzaj uygulamalarını da hayata geçirdiklerini söyledi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TOKİToki Malatya Konut SatışıToki Konut SatışıErgün Turan
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