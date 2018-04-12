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90 günde 73 bin yolcu

Balıkesir’in Edremit İlçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2018 yılının ilk 90 gününde 73 bin 242 yolcuya hizmet verdi.Edremit ilçesinden Kuzey Ege’yi dünyaya bağlayan bölgenin tek uluslararası havalimanı olma özelliği olan...

90 günde 73 bin yolcu

Balıkesir’in Edremit İlçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2018 yılının ilk 90 gününde 73 bin 242 yolcuya hizmet verdi.Edremit ilçesinden Kuzey Ege’yi dünyaya bağlayan bölgenin tek uluslararası havalimanı olma özelliği olan...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:08
90 günde 73 bin yolcu

Balıkesir’in Edremit İlçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2018 yılının ilk 90 gününde 73 bin 242 yolcuya hizmet verdi.

Edremit ilçesinden Kuzey Ege’yi dünyaya bağlayan bölgenin tek uluslararası havalimanı olma özelliği olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yükselen yolcu grafiği ile dikkatleri çekiyor. Kuzey Ege’yi dünyaya bağlayan havalimanı 2017 yılının ilk üç ayı istatistiklerine göre 2018 yılında yolcu sayısını yüzde 77 oranında artırdı. 2017 yılının ilk üç ayında 41 bin 301 olan yolcu sayısı 2018’in ilk 90 gününde toplamda 73 bin 242’ye yükseldi. İç hatlarda 68 bin 558 yolcuya hizmet verilirken dış hatlarda ise 4 bin 684 kişi uçuş yaptı. Havalimanına 2018’in ilk çeyreğinde 564 ticari sefer düzenlenirken toplamda ilk 90 günde 3 bin 874 uçuş gerçekleştirildi.
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