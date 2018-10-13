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840 bin 578 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 840 bin 578 ton inek sütü toplandı.

840 bin 578 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 840 bin 578 ton inek sütü toplandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:36
840 bin 578 ton inek sütü toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 129 bin 241 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 60 bin 749 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 2 bin 933 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 arttı.

Yoğurt üretimi 107 bin 431 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azaldı. Ayran üretimi ise 66 bin 378 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalış gösterdi. Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUInek Sütü
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