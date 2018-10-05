78 bin 944 iş yeri kapandı

2018’in ilk 9 aylık döneminde 2017’nin aynı dönemine göre kapanan iş yeri sayısının yüzde 12.12 arttığını vurgulayan Palandöken, “Geçen yılın ilk 9 aylık döneminde 70 bin 408 iş yeri kapanırken bu yıl aynı dönemde iş yeri kapanışları 8 bin 536 artış gösterdi. 2018’in ilk 9 aylık döneminde 2017’nin aynı dönemine göre açılan iş yeri sayısı yüzde 0.82 arttı. Geçen yılın ilk 9 aylık döneminde 173 bin 299 iş yeri açılırken bu yıl aynı dönemde iş yeri açılışları bin 420 arttı. Son zamanlarda yaşanan ekonomik daralma, esnaf ve sanatkarların iş yeri kapanışlarına yansıdı. Yılın ilk 9 aylık döneminde iş yeri kapanışları artarken açılışlar sınırlı kaldı” diye konuştu.

“YILIN İLK 9 AYINDA EN ÇOK BAKKAL İŞLETMESİ AÇILDI”

Bu yılın Ocak ayından Eylül sonuna kadar açılışı yapılan meslek kolları hakkında bilgi veren Palandöken, “İlk 9 ayda en fazla açılışı yapılan meslek, 17 bin 111 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Ardından 15 bin 265 ile lokantacılık faaliyetleri, 9 bin 831 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 7 bin 545 ile servis aracı işletmeciliği, 7 bin 293 ile şehirlerarası yük taşımacılığı ve 6 bin 514 ile pazarcılık faaliyetleri en çok açılışı yapılan meslek kollarında başı çekti” ifadelerinde bulundu.

Diğer taraftan, Malatya’da da kapanan iş yerleri dikkat çekiyor.