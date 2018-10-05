70 ürüne uygunluk tutanağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Malatya İl Müdürlüğü ve diğer İl Müdürlüklerinden gelen denetim personeli tarafından4 gün süreyle şehir merkezi ve ilçelerde hazır ambalajlı ürünler konusunda faaliyet gösteren firmalarda çapraz denetim yapıldı.

HANGİ GIDALAR DENETLENDİ?

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tüketicilerin günlük hayatta tükettiği hazır ambalajlı ürünlerin çeşitliliği ve yelpazesi çok fazla olup kontrol edilen ambalajlanmış ürünlere örnek olarak kuru kayısı, yoğurt, kuru yemiş, Ayçiçek yağı, zeytinyağı, küp veya toz şeker, su, süt, kahve, tereyağı, kaşar peyniri, ayran, çay, un, çikolata gibi çeşitli gıdaları kapsıyor. Ayrıca gıda dışı, bilhassa temizlik ürünleri, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve şampuan gibi hazır ambalajlı ürünler de denetlenmiştir.

Yapılan bu denetimlerle hazır ambalajlı ürünlerde tüketici hakkının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve üretimde kalite standardının yükseltilmesi, ülkede daha güvenilir ürünlerin dolaşımının sağlanması amaçlanmış olup denetçilerimiz ambalaj üzerinde belirtilen net ürün miktarı ve ambalaj üzerindeki yazı ve birim işaret bilgileri kontrol etmektedir.

OKUNABİLMELİ

Hazır ambalajlı mamullerin etiketi üzerindeki bilgiler iyi görünebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek bir şekilde olmalıdır. Ambalajı üzerinde belirtilen ürünün net miktar ve firma adres bilgileri açık bir şekilde gösterilmelidir.90 firmada ambalajın üzerinde belirtilen ağırlığı veya hacmine göre yapılan denetimlerde 70 ürün için uygunluk tutanağı, 3 ürün için ise 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15/f maddesi gereğince cezai işlem yapılmak üzere aykırılık tutanağı düzenlendi. Hazır ambalajlı mamullerin kilogram veya gram, litre, santilitre ya da mililitre cinsinden ifade edilen nominal dolum miktarlarının yazı büyüklüğü gösteren etiket bilgileri denetlenirken ambalaj üzerindeki yazı ve işaretler (etiket) açsından yapılan denetimlerde, 70 ürün için uygunluk tutanağı düzenledi. Ayrıca 3 ürünün nominal dolum miktarlarının yazımşeklini gösteren etiket bilgileri için aykırılık tutanağı düzenlenerek takip edilmek üzere süre verilmiştir.”