Malatya Akçadağ Taşevler Göleti inşaatında gövde dolgusu imalatına başlanıldı. Elazığ Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden Taşevler Gölet inşaatının bitmesi ile 7 bin 700 dekarlık arazinin suya kavuşacağı bildirildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Bakanlığı tarafından Malatya’da yapımı devam eden 9 gölet inşaatın yapım ve proje işlerinin devam etti öğrenildi.





YÜKSEKLİĞİ 31.75 METRE OLACAK

Öte yandan Beylerderesi Viyadükün yapımın ardından kamuoyu ve bakanlık tarafından dile getirilen Beylerderesi Gölet inşaatının ise yüklenici firmaya ihale edilmesinin ardından gövde altı temel beton imalatına başlanıldı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı kontrolünde gerçekleşen yapım işinde, Beylerderesi Göleti Viyadükün ayakları ile köprünün arasında yapılıyor. Yapımı devam eden Beylerderesi Gölet’inin yüksekliği ise, 31.75 metre olacak. Temelden Gölet’in uzunluğu da 2 bin 49 silindirle sıkıştırılmış beton baraj tipinde olacağı öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK