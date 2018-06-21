7 bin 500 kişinin borcu yapılandı

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7143 sayılı vergi ve diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunla ilgili bilgilendirme toplantısı dün gerçekleştirildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, SKG Malatya İl Müdür Yardımcısı Bekir Polat, Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Nuh Boyraz ve odaların birçok üyesi katıldı.

İlk konuşmayı Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz yaptı. 7143 sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Poyraz, kanunun yayımından itibaren kurumların kendi görev alanları ile ilgili tanıtım faaliyetlerine başladığını ifade etti.

KISA MESAJ YOLUYLA BİLGİLENDİRİLECEK

Bununla ilgili çalışmaları anlatan Poyraz, “Vergi açısından baktığımızda tanıtım faaliyetleri, merkezde Gelir İdaresi Başkanlığı ve taşrada Vergi Dairesi Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı 26 Mayıs 2018 tarihinde kanunun genel tebliğini yayımlayarak çalışmalara başladı. Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak rehber, broşür, afiş ve haber metinlerini hazırladı. Önümüzdeki süreçte, sosyal medyadan tanıtım faaliyetleri devam edecektir. E-posta aboneleri bilgilendirilecektir. Kanun kapsamına giren borçlular kısa mesaj yoluyla bilgilendirilecektir. Değişik medya kanallarından işitsel ve görsel kamu spotları ve reklamlar yayımlanmaktadır ve yayımlanmaya devam edilecektir” diye konuştu.

ZİYARET TRAFİĞİMİZ OLACAK

Toplantıların devam edeceğini söyleyen Poyraz, “Vergi Dairesi Başkanlığı olarak biz de tanıtım faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu kapsamda bugün Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğü ile el ele vererek bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Değişik platformlarda bu toplantılarımız devam edecektir. Afişlerin asılması çalışmaları tamamlanmış, broşür ve rehberlerin dağıtım çalışmaları devam etmektedir. AVM'deki tanıtım standımız faaliyetine başlamıştır ve başvuru süresi sonuna kadar hizmet vermeye devam edecektir. Bu standımızda her türlü bilgilendirme uzman arkadaşlarımız tarafından yapılacak ve gerektiğinde mükelleflerimizin başvurusu alınacaktır. Önümüzdeki süreçte borçlu mükelleflere yoğun bir ziyaret trafiğimiz olacaktır. Ayrıca telefon kanalıyla mükelleflerimize borcunu hatırlatma ve kanundan yararlanmaya teşvik etme çalışmaları aralıksız devam edecektir” şeklinde konuştu.

ALACAKLAR YENİDEN YAPILANDIRILMAKTADIR

Kanun hakkında konuşan SKG Malatya İl Müdür Yardımcısı Bekir Polat ise, “Söz konusu kanunla kurumumuz tarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen 2018 yılı Mart ve önceki aylara ait olup, kanunun yayım tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihi veya kanunun bölümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili kurumumuza verilen alacaklar yeniden yapılandırılmaktadır. Bu nedenle 7143 sayılı kanunda yer alan kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur” ifadelerini kullandı.

7143 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Dair Kanununla, kanunun yürürlüğe girdikten önceki üye aidatları ve üye borçlarının yeniden yapılandırılmasının imkanının getirildiği ifade eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yasayla daha önceki süreçte ödemelerini yapamayan üyelerinin yeniden yapılandırmayla rahat bir nefes almalarının sağlandığını söyledi.

6 EŞİT TAKSİTLE ÖDEYEBİLECEKLER

“Bu anlamda hükümetimizin çıkardığı bu kanundan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Başkan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

“Üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak. Yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan üyelerimiz, geçmiş dönem aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın, isterlerse 31 Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde, isterlerse de ilk taksiti 31 Temmuz 2018 tarihinde başlamak üzere aylık ödemeli 6 eşit taksitle ödeyebilecekler. Çalışmalarımızın tamamında vergilendirme ile devlete katkı sağlıyoruz. Bu anlamda sanayici ve tüccar olarak bizlerin beklentileri var. Sayın Vergi Dairesi Başkanımız, Defterdarımız ve Vergi Denetimi Grup Başkanımız bu süreç biliyorsunuz ekonominin biraz daha dar boğaza girdiği, dövizin çok hareketli olduğu tüccarın ve sanayicinin kendini yapılandırma ile ilgili, hayatını idame etme ile ilgili zor bir süreç. Bu süreçte ortaklarımızdan da beklentilerimiz var, bundan sonraki süreçte de bize katkılarını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak çıtayı daha yukarıya yükseltip üyelerimizin vergi daireleri, vergi ile ilgili sistemle hem bilgilendirmelerini sağlamak, hem de buraya katılımı artırıp insanların daha bilinçli, kanunların zamanın da çıktığı tarihten itibaren vergilerini ödemek için müracaat eden bir yapıyı oluşturmak arzusu içerisindeyiz.”

ADALET MEKANİZMASI ZARAR GÖRMEKTEDİR

Son olarak söz alan SMMMO Başkanı Nuh Boyraz da, “Vergi afları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomiye ve devlete kaynak sağlamanın yollarından biri haline gelmiştir. Öyle ki son zamanlarda vergi afları bir kurum haline dönüşmüş ve kısa vadede kamu alacaklarını hızlandırmak, ekonomideki olumsuzlukları ve darbeler gibi toplumu derinden sarsan olayların etkilerini ortadan kaldırmak, vergi yargısı ve idaresinin yükünü hafifletmek vergi aflarının olumlu yönlerini göstermektedir. Tekrarlanan af kanunları mükelleflerde beklenti oluşturarak vergisini düzenli ödeyen dürüst mükellefleri de olumsuz etkilemekte ve kayıt dişi ekonomiyi arttırdığı için vergi uyumunu azaltmaktadır. Bu durumda cezaların caydırıcılık özelliği ortadan kalkmakta ve nedenle kanunlara olan güven sarsılmak ve adalet mekanizması zarar görmektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.

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