51 BAŞVURU YAPILDI

Toplantıya, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Zülfü Külahcı, Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı Metin Baki Ölçücü, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demir, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas ve Ajans Genel Sekreteri V. Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

SEÇİM SONUÇLARI HAYIRLI OLSUN

Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Ajans Yönetim Kurulu Başkanı ve Malatya Valisi Ali Kaban, Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Tunceli’de bir araya geldiklerini belirterek, “Toplantıya başlamadan önce 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

2018 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

Vali Kaban, konuşmasına şöyle devam etti:

“Değerli üyeler ve basın mensupları; TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesinin amaçlandığı 19 milyon TL bütçeli 2018 Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında bölgemiz genelinde yapılan 51 proje başvurusu ile TRB1 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanması amacıyla tasarlanan 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirme sonuçları toplantımızda görüşülecektir. Bugün ayrıca Ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular da görüşülecek olup toplantımızın ve kararlarımızın Ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim” sözlerine yer verdi.

busabahmalatya.com