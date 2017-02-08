Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Malatya İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, “Altı boş, araştırması yapılmamış, tamamen ahbap-çavuş ilişkisindeki ticaret mantığını bırakıp, gerekirse doğu ve batı bloğunda şirketler birliği alanı oluşturup daha da güçlü faaliyetler yapmamız lazım” dedi.

PLANLI SANAYİ

BİRKONFED’in kurulduğu günden bugüne kadarki süre zarfından ülkenin çıkarları için ellerini taşın altına koyduklarını belirten Ünsal, “Diyarbakır'a inşallah sağlık, turizm ve tekstil alanında 400 milyon liralık bir yatırım yapacağız. Allah nasip ederse İstanbul'dan 150 iş adamımızla Diyarbakır'a tekrar bir ay içerisinde bir çıkış daha yapağız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Diyarbakır'daki yerel iş adamlarımızla batı bölgesindeki iş adamlarımızla buluşturmamız lazım. Kardeşliğe yatırım adı altında bir program daha hazırladık. İnşallah 400 milyon lira olarak düşündüğümüz yatırımı katılımcı ve yerel iş adamlarımızla 1,5 milyar liraya inşallah hep beraber çıkarırız. Planlı sanayiyi Türkiye'ye kazandırmadığımız sürece, şirketler birliği alanımızı kurmadığımız sürece maalesef bizim Ortadoğu'da Avrupa'da isteğimiz gücü kurma şansımız yok” diye konuştu

TÜRK HALKI DESTAN YAZDI

15 Temmuz tarihinde Türk halkının destan yazdığını anımsatan Ünsal, Türk halkının ekonomide gösterdiği örnek davranış ile tüm dünyada takdir kazandığını ifade etti. Ünsal konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Milletimiz dolar bozdurmak suretiyle devletinin her zaman yanında oldu. Biz de bir sivil toplum kurulu kuruluşu olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Referandum çok önemli çünkü Türkiye artık kabuk değiştiriyor. Bundan sonra hainlere fırsat vermeden güçlü ve karalı bir şekilde el ele verelim. Kimsenin etnik kimliğine, duruşuna, sosyal alanına girmeyelim. Türkiye bütün dokularıyla güzel bir ülkedir. Altı boş, araştırması yapılmamış, tamamen ahbap-çavuş ilişkisindeki ticaret mantığını bırakıp, gerekirse doğu ve batı bloğunda konsorsiyum alanı oluşturup daha da güçlü faaliyetler yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep bahsettiği 2023 hedefleri, güçlü Türkiye hedefleri ancak ve ancak güçlü sanayiyle var olacaktır. Biz bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

TAHİR ÖZÇELİK