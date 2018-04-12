4. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na doğru

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile sektör buluşmasına ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Göller, güller ve gönüller şehri, Teke yöresinin kültür başkenti Burdur’a yakışır bir fuar organizasyonuna ev sahipliği yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz yıl 80 bin ziyaretçi rekorunu kıran Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek. Burdur Kapalı Pazar Yerin’de 26-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek fuar öncesi oda ve birlik başkanları, fuarı düzenleyen GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ile birlikte Vali Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Vali Yılmaz’a hazırlıklar hakkında bilgiler veren Ceylan, bu yıl fuar kapsamında Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Koyun Keçi Güzellik Yarışması, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından da Damızlık İnek Yarışması düzenleneceğini kaydetti.

Yarışmalara Teke Yöresinin üstün genetik ve ırk özelliklerine sahip küçükbaş ırklarının katılacağını belirten Gül, ayrıca "Şampiyonlar Şampiyonu" yarışmasının da büyük ilgi göreceğini belirtti. Önceki fuarların da değerlendirmeye alındığı görüşmede, sektörün temsilcileri Vali Yılmaz ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu, destekleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

"Burdur’a yakışır bir fuar olacak"

Vali Yılmaz ise Burdur ekonomisinin büyük bölümünün süt hayvancılığına ve tarımsal faaliyete dayalı olduğunun vurgulayarak, "Önemli bir fuara hep birlikte ev sahipliği yapacağız, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık adına, güncel teknolojilerin sergileneceği modern tarım tekniklerinin tanıtılacağı fuarda, sektörün temsilcileri bir araya gelecek" dedi.

Fuarın sektörün sıkıntılarına dikkat çekilmesi adına önemli bir fırsat olduğuna değinen Vali Yılmaz, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın programı uygun olması durumunda fuara katılacak. Göller, güller ve gönüller şehri, Teke yöresinin kültür başkenti Burdur’a yakışır bir fuar organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. Çiftçimize, üreticimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Ziyarette Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Köy-Koop Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Yakup Yıldız, Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, Burdur Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Turan Çayır da yer aldı.