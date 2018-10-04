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31 Ekim’e kadar başvurun

Yoğun istek üzerine borç yapılandırma kampanyasını uzatan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., kampanyadan hala yararlanamayan müşterilerini 31 Ekim tarihine  kadar müşteri merkezlerine başvurmaları yönünde bilgilendirdi.

31 Ekim’e kadar başvurun

Yoğun istek üzerine borç yapılandırma kampanyasını uzatan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., kampanyadan hala yararlanamayan müşterilerini 31 Ekim tarihine  kadar müşteri merkezlerine başvurmaları yönünde bilgilendirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:26
31 Ekim’e kadar başvurun

Elektrik dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti esasıyla Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde 932 bin aboneye hizmet veren Fırat EDAŞ; sağladığı borç yapılandırma fırsatı ile mesken, tarımsal sulama ve ticarethane tarife grubuna dâhil tüm abonelerinin geçmişten gelen borçlarına ödeme kolaylığı sunuyor. Yoğun talep üzerine 31 Ekim’e uzatılan kampanya dahilinde 2017 ve öncesi yıllara ait, icra ve dava aşamasında elektrik borcu olan tüm müşteriler bu fırsattan yararlanabiliyor.

12 AYA VARAN TAKSİTLENDİRME

Borç yapılandırma fırsatı kapsamında müşterilere, borcunu taksitlendirme ve gecikme faizi silme imkânı da sağlanıyor. Kampanyaya başvuran müşteriler, elektrik borcunun anaparasını peşin ödemesi halinde gecikme faizinde yüzde 100’e varan indirimden faydalanabilecek. Tamamını peşin ödeyemeyen müşteriler ise 12 aya varan taksitlendirme fırsatına sahip olacak. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Fırat EdaşBorç Yapılandırma
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