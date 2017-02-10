Ekonomi Bakanlığı, 2002-2016 dönemi Malatya ili yatırım teşvik ve ihracat gelişmeleri ile ilgili verileri açıkladı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

4,6 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

“2002-2016 döneminde Malatya’da 522 farklı yatırım Bakanlığımız tarafından desteklenmiştir.

Bu destekler kapsamında 4,6 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu yatırımlar kapsamında 222 bin 486 kişilik istihdam yaratılmıştır.

2013-2016 döneminde Malatya’daki firmalara toplamda 8,6 milyon TL tutarında ihracat desteği sağlanmıştır.

120 FİRMA 100 BİN DOLAR ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

Malatya’nın ihracatı 2002 yılında 73 milyon dolar seviyesindeyken, 2016’ya geldiğimizde yaklaşık 3,4 katına yükselmiş, 251 milyon dolar olmuştur.

2002 yılında Malatya’dan 62 firma ihracat yapmışken, 2016 yılına gelindiğinde ihracatçı sayısı 2,7 katına yükselmiş, 171 olmuştur.

Malatya’dan 2002 yılında 64 ülkeye ihracat yapılmışken, 2016 yılında 103 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir.

2002’de Malatya’dan 100 bin dolar üzerinde ihracat yapan 31 firma olmuşken, 2016’da 120 firma 100 bin dolar üzerinde ihracat yapmıştır.”

ÖZHAN’DAN PAYLAŞIM

Öte yandan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu verileri paylaşarak, “Ekonomi Bakanlığımız 2002-2016 döneminde Malatya'mızda 522 farklı projeye 4,6 milyar TL yatırım yapmış, 22 bin 486 kişilik istihdam oluşturmuştur” dedi.

TÜRKAN YILDIZ