2 liranın altında ürün yok

Yaz meyve ve sebzelerinin yanı sıra tezgâhlarda kış meyve ve sebzeleri de yerini aldı. Fiyatlarının şimdilik yüksek olduğu kış meyve ve sebzelerinin ileriki zamanlarda düşüp düşmeyeceği bilinmezken BUSABAH gazetesine konuşan Sait Tok isimli Kasap Pazarı meyve ve sebze satıcısı Sait Tok isimli esnaf, kış meyve sebzelerinin de tezgâhlarda yerini aldığını söyledi.

ÇİFTÇİLİK YAPAN KALMADI

Kış meyve ve sebzelerinin çok pahalı olduğunu ifade eden Tok, “Yaz meyve ve sebzelerinin yanında kış meyve ve sebzelerin de satışına başladık. Geçen yıla göre fiyatları yüksek. Bununda sebebi, ekim olmadığındandır. Ayrıca çiftçilik yapan da kalmadı. Vatandaş bahçesinin tamamını kayısıya çevirmiş durumda. Ekim olmazsa bu şekilde pahalıya satılır. Milletin alım gücü yok. Şu anda elmanın kilosu 2-2,5 TL, üzümüm 3,5’tan 7 TL’ye kadar var. Mandalina 2 TL, armut 3,5-4 TLarasında, nar 2,5 TL’den satılıyor. Sebzeler ise çok pahalı. Domatesin kilosu 4 TL, biber 3,5 TL, salatalık 2-2,5 TL, patlıcan 2-2,5 TL arasında satılıyor. 2 liranın altında satılan hiçbir ürün yok. Ben bahçesi olanlardan köylerine gidip ekim yapmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.