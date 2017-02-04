Yapılan açıklamada, “2016/26 No’lu Tebliğe göre Besilik Erkek Sığır Desteklemesine ait 2. dönem takvimi yayınlanmıştır. Yetiştiricilerimizin özellikle askı süresince listeleri kontrol etmeleri ve bu süre içerisinde varsa itirazlarını yapmaları gerekmektedir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır” denilerek, takvim ise şöyle açıklandı:

“2016 Yılı Besilik Erkek Sığır Desteklemesi 2.Dönem Takvimi

15 Şubat 2017 İcmal-1 listelerinin sistemden alınması

16/02-02/03/2017 İcmal-1 listelerinin ve başvuru belgelerinin ilçeler bazında kontrolü.

03-09/03/2017 İcmal-2 listelerinin sistemden alınması, askıya çıkartılması, yapılan itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

10/03/2017 İcmal-3 listelerinin onaylanarak Belgegeçer ve posta ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi.”

HABER MERKEZİ