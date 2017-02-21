21 Şubat 2017 Salı

164 MİLYONLUK DEV KREDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Japan International Cooperation Agency (JICA) tarafından şehrin altyapısında kullanılmak üzere 164 milyon TL kredi anlaşması imzalandı.

21 Şubat 2017 Salı 11:05
164 MİLYONLUK DEV KREDİ

  Dünyanın önde gelen ajanslarından biri olma özelliği taşıyan ( JAPON ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AJANSI) JICA’nın merkezi Tokyo’dad ve tüm dünyada 150’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Teknik işbirliği, kalkınma kredisi ve yatırım olmak üzere Türkiye’de iki faaliyet alanı bulunuyor.
  Son 3 yılda 1,460 kilometre altyapı yatırımını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İller Bankası ile 40 altyapı yatırımı kapsamında 164 milyon TL’lik kredi anlaşması imzaladı.

 YATIRIMININ İLK ADIMI ATILACAK
  MASKİ Genel Müdürlüğü, almış olduğu 164 milyon TL yatırım kredisi ile 40 altyapı yatırımı projesinin ilk ayağı olan Doğu Kolektör hattı, Doğanşehir Erkenek Mahallesi’nin içme suyu ve kanalizasyon hattı ile beraber Akçadağ’ın Bahri Mahallesi’ne içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını gerçekleştirecek. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde Doğu Kolektörü kapsamında İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Çamurlu Mahallesi, Malatya Arena Stadı, Askeri Alan, Villakent Siteleri, Bulgurlu Mahallesi ve Orduzu Mahallesi’nin kanalizasyon alt yapısıyla beraber Doğanşehir’in Erkenek Mahallesi ve Akçadağ’ın Bahri Mahallesi’ne içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına başlayacak.

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