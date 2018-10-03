Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim'e kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu mükelleflerin birikmiş, faiz binmiş ve ödenemeyecek duruma gelmiş vergi ve diğer borçlarının ödemelerinde kolaylık sağlanması amacıyla çıkarılmış bir kanun. Bu kanun ile borçlu mükelleflerine büyük kolaylıklar sağlanmış oldu. Neredeyse tüm borç türlerinde herkese peşin ödemelerde indirim ve taksitlendirme imkanı sunuldu. 7143 Sayılı Kanun başvuruları 27 Ağustos 2018 tarihinde sona ermişti.

FAİZDEN MUAF

Mükellefler, kanun kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Emlak Vergisi borçlarını gecikme zammı ve faizinden muaf olarak yapılandırdı. Ayrıca peşin ödemelerinde ekstra indirim sağlanırken, anapara üzerine yurt içi ÜFE fiyatı eklenerek taksitlendirme imkanı sunuldu.

Mükelleflerin kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edebilmesi için ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerektiği bildirilmişti. Mükelleflerin yapılandırmadan yararlanması için bu tarihlere dikkat etmeleri gerekiyor.