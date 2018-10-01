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133 milyon yeni iş alanı doğacak

2022 yılında dünya üzerinde toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğması beklenirken, 75 milyon iş pozisyonunun yok olacağı öngörüldü.

133 milyon yeni iş alanı doğacak

2022 yılında dünya üzerinde toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğması beklenirken, 75 milyon iş pozisyonunun yok olacağı öngörüldü.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:45
133 milyon yeni iş alanı doğacak

Dünya Ekonomik Forumu “İşin Geleceği 2018” raporundan ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2022 yılında dünya üzerinde toplam 133 milyon yeni fırsatı doğmasının beklenildiği açıklandı. Buna karşın 75 milyon iş pozisyonunun ise yok olacağı öngörüldü.Rapor,dünya genelinde yaklaşık 15 milyon çalışanı bulunan 313 uluslararası şirketin insan kaynakları departmanı elemanlarına yöneltilen sorularla hazırlandı.

GÖREVLERİMİZİ MAKİNELER YAPACAK

Konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, iş imkânlarıyla ilgili yıl içerisinde 12 bin 337 haber çıkışı tespit edilirken, yapay zekâ ve makineleşme ile ilgili de 11 bin 648 yansıma belirlendi. Veriler neticesinde önümüzdeki yıllar baz alındığında yöneticilerinin istihdam anlamında olumlu düşüncelere sahip olduğu saptandı. Böylelikle globalde 75 milyon kişi mesleklerini artık robotların yapması nedeniyle işini kaybedecek olsa da, istihdam edilecek 133 milyon yeni iş fırsatı doğacağı belirlendi. Bunun yanı sıra çalışanlar önümüzdeki yıllarda görev dağılımının da değişeceğini savundu. Araştırmada yöneticilere belli görevlerin ne kadarını çalışanların ne kadarını da makinelerin yaptığı soruldu. Çıkan sonuçlara göre de yöneticilerin, muhakeme ve karar verme görevleri için makine payının bu yıl itibarıyla yüzde 19 olduğu görüldü. Bu oranın 2022 yılına gelindiğinde ise yüzde 28’e çıkacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, iletişim, etkileşim görevlerinde makinelerin şu anki payı yüzde 23 iken 2022 yılında bu oranın yüzde 29’a çıkacağı söylendi. (Bülten)

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