10 ayda 87 bin iş yeri kapandı

2018’in 10 aylık döneminde 2017’nin aynı dönemine göre iş yeri açılış ve kapanışlarının arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçen yılın 10 aylık döneminde 192 bin 423 iş yeri açılırken bu yıl aynı dönemde iş yeri açılışları bin 579 artış gösterdi. 2018’in 10 aylık döneminde 2017’nin aynı dönemine göre açılan iş yeri sayısı yüzde 0.82 arttı. İş yeri kapanışları ise geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre 8 bin 738 artış gösterdi. Geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre kapanan iş yeri sayısı yüzde 11,13 arttı. Yılın 10 aylık döneminde iş yeri açılışları da kapanışları da arttı” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK İŞ YERİ AÇILIŞ VE KAPANIŞI BÜYÜK ŞEHİRLERDE GERÇEKLEŞTİ”

Yılbaşından bu yana iş yeri açılış ve kapanışlarının en çok büyük şehirlerde gerçekleştiğine işaret eden Palandöken, “2018’in 10 aylık döneminde en fazla iş yeri açılış ve kapanışlarının gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. Yılın ilk 10 ayında İstanbul’da 20 bin 16 iş yeri açıldı, 7 bin 215 iş yeri kapandı. İzmir’de 11 bin 609 iş yeri açıldı, 5 bin 554 iş yeri kapandı. Ankara’da 10 bin 277 iş yeri açıldı, 4 bin 598 iş yeri kapandı. Antalya’da 9 bin 736 iş yeri açıldı, 4 bin 265 iş yeri kapandı. Bursa’da ise 7 bin 691 iş yeri açıldı, 3 bin 567 iş yeri kapandı” diye konuştu.

“BÜFE, BAKKAL VE MARKET İŞLETMECİLİĞİ CAZİBESİNİ KORUYOR”

Bu yılın Ocak ayından Ekim sonuna kadar açılışı yapılan meslekler hakkında bilgi veren Palandöken, “10 ayda en fazla açılışı yapılan ilk 6 meslek, 19 bin 54 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Ardından 17 bin 62 ile lokantacılık faaliyetleri, 11 bin 133 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 8 bin 381 ile servis aracı işletmeciliği, 7 bin 713 ile şehirlerarası yük taşımacılığı ve 7 bin 250 ile pazarcılık faaliyetleri en çok açılışı yapılan meslek kollarında başı çekti” diye söyledi. (İHA)