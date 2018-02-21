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1 KURUŞ ZAM YOK!

Kamuoyunun gündeminde dün elektrikli otomobillere yüksek ÖTV zammı konusu vardı. Bu anlamda Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak, elektrikli otomobillerin ÖTV’sinde 1 kuruş bile zam yapılmayacağını bildirdi.

1 KURUŞ ZAM YOK!

Kamuoyunun gündeminde dün elektrikli otomobillere yüksek ÖTV zammı konusu vardı. Bu anlamda Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak, elektrikli otomobillerin ÖTV’sinde 1 kuruş bile zam yapılmayacağını bildirdi.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 13:16
1 KURUŞ ZAM YOK!

Bazı yayın organlarında yer alan elektrikli otomobillere yüksek oranda ÖTV zammı konusu kamuoyunun gündemine oturdu. Malatya’da da vatandaşlar söz konusu konuyu yorumlarken, sosyal medya ise zamma ilişkin yorumlarını paylaştı. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Maliye Bakanlığı, elektrikli otomobillerde dün itibariyle elektrik motor gücüne göre yüzde 3 ila yüzde 15 arasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alındığını kaydederek, "Bu oranlar yakıt motorlu araçların oldukça altındadır. Elektrik motorlu otomobillerde ÖTV, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunla ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yapılan farklılaştırmaya istinaden, yine aynı tarihli Bakanlar Kuruluyla ilk defa indirilmiştir ve 7 yıldır indirimli olarak uygulanmaktadır. 6111 sayılı Kanunla değiştirilen ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin yetki kullanılmadan önceki orijinal haline bakılırsa görülecektir ki; elektrikli otomobiller için bu Kanundaki vergi oranları da yüzde 37 ila yüzde 84 arasında değişmektedir. Vergi tekniği gereği önce bu oranlar kanunla belirlenmekte, daha sonra Bakanlar Kurulu’nun yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi dahilinde alınan kararla indirilmektedir. Görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısında da 6111 sayılı Kanundaki oranlar, bu teknikle aynen korunmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında, "Söz konusu açıklamalarda ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağı ve ÖTV'ye tabi söz konusu mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacağı vurgulanmıştır. Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV’sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.busabahmalatya.com 

TAHİR ÖZÇELİK

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