Yüzlerce öğrenci yeteneklerini sergiledi

Üniversiteli olmanın bir yolu da özel yetenek sınavlarından geçiyor. Yükseköğretim kurumlarına iki yolla öğrenci alınıyor. Bunlardan biri sınav puanlarınızı kullanarak tercih listesi oluşturmak ve ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilmek. İkinci yol ise yükseköğretim kurumlarının kendilerinin düzenlediği ve yerleştirmelerini de kendilerinin gerçekleştirdiği özel yetenek sınavlarına girmek.

HANGİ BÖLÜMLERE GİREBİLİRSİNİZ?

Güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri, devlet konservatuvarı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, eğitim fakülteleri bu özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alıyor. İç mimarlık, iletişim ve tasarım, opera, modern dans, moda tasarımı, keman, klarnet, bale, mutfak sanatları, resim iş ile müzik öğretmenliği gibi programlar özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. busabahmalatya.com