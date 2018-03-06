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YÜZ YÜZE DERSLER BAŞLIYOR!

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze derslerin bahar dönemi, 3 Mart Cumartesi günü başladı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü sona erecek. Söz konusu imkandan Malatya’dan da öğrenciler yararlanabiliyor.

YÜZ YÜZE DERSLER BAŞLIYOR!

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze derslerin bahar dönemi, 3 Mart Cumartesi günü başladı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü sona erecek. Söz konusu imkandan Malatya’dan da öğrenciler yararlanabiliyor.

busabahh
busabahh
06 Mart 2018 Salı 10:11
YÜZ YÜZE DERSLER BAŞLIYOR!

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüzyüze derslerin bahar dönemi, 3 Mart 2018 tarihinde başlıyor. Tüm illerde ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 88 merkezde (Ankara 2 Merkez: Beşevler ve Cebeci; İstanbul 4 Merkez: Göztepe, Maltepe, Topkapı ve Davutpaşa) gerçekleştirilecek yüzyüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecek.

ZORLANAN DERSLERE YÖNELİK…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüzyüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Yüzyüze derslerde bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri kendi aralarında dersleri ve sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı olanağı da elde etmektedirler. Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 26 Şubat 2018 tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki ‘Öğretim Ortamları’ ve oradan da ‘Yüz yüze Öğretim Hizmetleri’ bölümünü inceleyerek öğrenebilirler” ifadelerine yer verildi.

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yönelik yüzyüze öğretimi yapılacak 12 ders ise, “Matematik II, Genel Muhasebe II, İktisada Giriş II, Osmanlı Türkçesine Giriş II, Makro İktisat, İstatistik II, Maliyet Yönetimi, Finansal Yönetim II, Finansal Tablolar Analizi, İngilizce II, Arapça II, Arapça IV" olacak.

23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs, ara sınav ve Bakanlar Kurul tarafından ilan edilecek tatil günlerinde yapılmayacak olan yüzyüze derslerin 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar dönemi, 27 Mayıs 2018 Pazar günü sona erecek.  busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze DerslerAnadolu üniversitesi
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