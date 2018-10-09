Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96779
ALTIN
234.381
DOLAR
6.1240
STERLİN
8.0026
EURO
7.0287

Yüz yüze dersler başlıyor

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesi'nde, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze dersler, 13 Ekim’de başlıyor. Malatya’da da öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek.

Yüz yüze dersler başlıyor

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesi'nde, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze dersler, 13 Ekim’de başlıyor. Malatya’da da öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek.

09 Ekim 2018 Salı 10:18
Yüz yüze dersler başlıyor

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüz yüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamasının yanı sıra öğrenciler, üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilecek.

Alanya, Bandırma ve İskenderun gibi ilçeler dahil olmak üzere 81 il ile 87 merkezde gerçekleştirilecek yüz yüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecek. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Açıköğretim FakültesiDers
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim-Bir-Sen Olağan Kurula hazırlanıyor
Eğitim-Bir-Sen Olağan Kurula hazırlanıyor
KPSS ortaöğretim sınavı yapıld
KPSS ortaöğretim sınavı yapıld
DGS ek tercihleri ne zaman?
DGS ek tercihleri ne zaman?
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim