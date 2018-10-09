Yüz yüze dersler başlıyor

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüz yüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamasının yanı sıra öğrenciler, üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilecek.

Alanya, Bandırma ve İskenderun gibi ilçeler dahil olmak üzere 81 il ile 87 merkezde gerçekleştirilecek yüz yüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecek.