Yunusemre Belediyesinden öğrencileri sevindiren karne hediyesi

Yunusemre Belediyesinin eğitim-öğretim yılının ilk yarısını geride bırakanlar için hazırladığı karne hediyesi öğrencilerden büyük ilgi gördü. Forum Magnesia AVM’de planetaryum kurulurken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinliğin ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yunusemre Belediyesi, öğrencilere 20-31 Ocak tarihleri arasında Forum Magnesia AVM’de kurulan planetaryumda bilimin kapılarını aralamalarına imkan tanıyor. 14.00-20.00 arasında 7 seans halinde gerçekleştirilecek etkinlikte öğrencilere dinozorlar alemi, denizaltı dünyası ve uzay yolculuğu yaptırılıyor. Etkinliğin ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi onlarla yakından ilgilendi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Çerçi iyi bir gelecek için eğitimin önemine dikkat çekti. Öğrencilerden büyük ilgi gören Belediye Başkanı Çerçi, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Çerçi, ailelere de seslenerek çocuklarının yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla kurulan planetaryuma çocuklarını getirmelerini istedi.