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Yükseköğretim İstatistikleri Yayınlandı

2017-2018 öğretim yılı yükseköğretim istatistiklerine göre devlet üniversitelerinde 6 milyon 963 bin 903, vakıf üniversitelerinde 589 bin 307, vakıf meslek yüksekokullarında 7 bin 161 olmak üzere toplam 7 milyon 560 bin 371 öğrenci bulunuyor. Bu anlamda Malatya’da 40 bin civarında üniversite öğrencisinin olduğu biliniyor.

Yükseköğretim İstatistikleri Yayınlandı

2017-2018 öğretim yılı yükseköğretim istatistiklerine göre devlet üniversitelerinde 6 milyon 963 bin 903, vakıf üniversitelerinde 589 bin 307, vakıf meslek yüksekokullarında 7 bin 161 olmak üzere toplam 7 milyon 560 bin 371 öğrenci bulunuyor. Bu anlamda Malatya’da 40 bin civarında üniversite öğrencisinin olduğu biliniyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:04
Yükseköğretim İstatistikleri Yayınlandı

2017-2018 öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri, Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde yayımlandı. İstatistiklere göre, devlet üniversitelerinde 6 milyon 963 bin 903, vakıf üniversitelerinde 589 bin 307 ve vakıf meslek yüksekokullarında 7 bin 161 olmak üzere toplam 7 milyon 560 bin 371 öğrenci bulunuyor.

Lisans öğrenci sayısı 4 milyon 241 bin 841, yüksek lisans 454 bin 673 ve doktora öğrenci sayısı 95 bin 100. Öğretim elemanı sayılarına bakıldığında 24 bin 640 profesör, 14 bin 456 doçent, 37 bin 520 doktor öğretim üyesi, 35 bin 484 öğretim görevlisi, 45 bin 998 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 158 bin 98 öğretim elemanı yer alıyor. İstatistiklerde ayrıca yaşlara göre yeni kayıt olan öğrenci sayıları, yaşlara göre öğrenci sayıları ve öğretim elemanlarının akademik görevlerine göre sayılarının yer aldığı tablolar da yer alıyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Istatistikler
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