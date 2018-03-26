YÖS BAŞVURULARI BAŞLADI

YÖS(Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’de bulunan üniversitelerde eğitim-öğretim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdikleri bir sınavdır. Yani kısaca Yabancı Uyruklu Öğrenci Üniversiteye Giriş ve Yerleştirme sınavıdır.

Türkiye’deki üniversitelerde öğrenci olmak üzere YÖS'egirmek isteyen öğrenci adaylarının yerine getirmek durumunda oldukları şartlar, sınav başvuru aşamaları, yabancı uyruklu öğrenci sınav tarih ve sınav başvuru ücretleri ile ilgili bilgiler üniversitelerin web sitelerinde yayımlanan kılavuzlar ile ilan edilmektedir.

2 YIL BOYUNCA GEÇERLİ

Türkiye'deki üniversitelerin uyguladıkları yabancı uyruklu öğrenci sınavlarının sonuçları 2 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır. Üniversiteler bünyesinde gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları, sınavı uygulayan üniversiteye yapılacak başvurular için geçerli olabileceği gibi bazı üniversiteler veya üniversite birlikleri birbirlerinin uyguladıkları sınav sonuçlarını veya ortak uygulanan sınav sonuçlarını da kabul edebilmektedir.

Malatya’da İnönü Üniversitesinde de gerçekleşecek olan 2018 YÖS başvuruları başladı. İnönü Üniversitesi ana sayfasında sınavın duyurusu yayınlandı. Duyuruya göre başvurular 13 Mart’ta başladı ve 13 Nisan’a kadar devam edecek.

Sınav tarihi ise 13 Mayıs 2018’de saat 13.00 şeklinde.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi