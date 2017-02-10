10 Şubat 2017 Cuma

YÖKDİL’e başvurular uzatıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) başvurular 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 18.00’e kadar uzatıldı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:42
YÖKDİL’e başvurular uzatıldı

  YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından kamuoyu ile paylaşılan yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav olan YÖKDİL'in başvurularının alınması süresi, gelen yoğun talep üzerine uzatıldı.
  Adaylar, 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 18.00’e kadar http://yokdil.yok.gov.tr adresinden sınav başvurularını yapabilecek. Sınava giriş belgeleri ise 27 Şubat'ta yayımlanacak. YÖKDİL, ilk kez 5 Mart 2017'de tek oturumda 30 ilde gerçekleştirilecek. Başvuru ücretinin 75 lira olarak belirlendiği sınav için adaylar başvuru esnasında kredi/banka kartı ile ödeme yapabilecek.

İHA
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