YÖK tarafından 5 Mart 2017 tarihinde ilk defa yapılacak olan YÖKDİL Sınavının uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında (TUS, DUS, YDUS) geçerli olabilmesi için Sağlık Bakanlığınca mevzuat değişikliği çalışmaları yapıldı. Sağlık bakanlığı tarafından başlatılan çalışma tamamlanarak YÖKDİL Sınavının da yabancı dil yeterliliği için kullanılabileceği kararı alındı. Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan YÖK Başkanı Saraç, “YÖKDİL'in kapsamı genişliyor... Yükseköğretim tarihinde ilk ‘alana özgü’ dil sınavı olan YÖKDİL, artık TUS ve DUS için de kullanılabilecek" dedi.

RAHAT EDERİZ

Bu anlamda, bu haberin sevindirici olduğunu söyleyen öğrenciler ise kendileri için bir kolaylık sağlandığını ifade ettiler. İnönü Üniversitesi öğrencilerinden Okan Yiğit, “TUS ve DUS için YÖKDİL’İn geçerli olması sevindirici. İnşallah Malatya’da da bu uygulanırsa rahat etmiş olacağız” ifadelerinde bulundu.

SELAHATTİN BAYRAK