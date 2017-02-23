23 Şubat 2017 Perşembe

YÖKDİL, TUS ve DUS için de kullanılabilecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, YÖKDİL'in artık TUS ve DUS için de kullanılabileceğini açıkladı. Bu açıklama, öğrencileri sevindirdi.

23 Şubat 2017 Perşembe 16:04
YÖKDİL, TUS ve DUS için de kullanılabilecek

  YÖK tarafından 5 Mart 2017 tarihinde ilk defa yapılacak olan YÖKDİL Sınavının uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında (TUS, DUS, YDUS) geçerli olabilmesi için Sağlık Bakanlığınca mevzuat değişikliği çalışmaları yapıldı. Sağlık bakanlığı tarafından başlatılan çalışma tamamlanarak YÖKDİL Sınavının da yabancı dil yeterliliği için kullanılabileceği kararı alındı. Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan YÖK Başkanı Saraç, “YÖKDİL'in kapsamı genişliyor... Yükseköğretim tarihinde ilk ‘alana özgü’ dil sınavı olan YÖKDİL, artık TUS ve DUS için de kullanılabilecek" dedi.

RAHAT EDERİZ
  Bu anlamda, bu haberin sevindirici olduğunu söyleyen öğrenciler ise kendileri için bir kolaylık sağlandığını ifade ettiler. İnönü Üniversitesi öğrencilerinden Okan Yiğit, “TUS ve DUS için YÖKDİL’İn geçerli olması sevindirici. İnşallah Malatya’da da bu uygulanırsa rahat etmiş olacağız” ifadelerinde bulundu. 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya