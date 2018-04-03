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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL, Yüksek Öğretim Kurumu'nun yaptığı Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. 17 Mart’ta yapılan sınavın sonuçları merakla bekleniyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL, Yüksek Öğretim Kurumu'nun yaptığı Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. 17 Mart’ta yapılan sınavın sonuçları merakla bekleniyor.

03 Nisan 2018 Salı 12:24
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk defa geçen yıl yapılan YÖKDİL 17 Mart Cumartesi günü yapıldı. Ankara ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle yapılan YÖKDİL sınavının sonucu için ise geri sayım sürüyor.

Bu yılki YÖKDİL sınavının ilki 17 Mart’ta tamamlandı. Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında düzenlenecek sınav, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapıldı.

Doktora adaylarının en az 55, doçentlik adaylarının ise YÖKDİL’den en az 65 alması gerekiyor. Başarılı olup olmadıklarını merak eden adayların gözü kulağı kurumdan gelecek açıklamada.

YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecek.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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