YÖKDİL sonuçları açıklandı

Heyecanla beklenen YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı.

Öte yandan adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklar.

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecek. (Haber Merkezi)