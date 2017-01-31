YÖK, geçtiğimiz günlerde nitelikli bilgi üretimi ve özellikle de nitelikli insan faktörü oluşturabilmek amacıyla birçok yeni girişim ve proje başlattığını belirterek, yeni bir yabancı dil tespit sınavının bu yılın Mart ayında yapılacağını duyurdu. YÖKDİL olarak adlandırılan bu yeni yabancı dil sınavının, doktora dönemi öğrencilik başvurusu ve doçentlik alma süreçlerinde kullanılacağı bildirilirken, bu sınavı oluşturmadaki en büyük amacın her iki süreç için de baraj niteliğinde olan dil sınavı sürecinin iyileştirilmesi olduğu ifade edildi.

SINAVIN İÇERİĞİ ALANA YÖNELİK OLACAK

Akademik camiada alana yönelik bir yabancı dil seviyesi tespiti beklentisinin uzun süredir var olduğu kaydedilirken, yapılacak olan yeni YÖKDİL sınavının fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler ve sağlık alanındaki yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olacağı bilgisi verildi.

İLK SINAV 5 MART’TA

YÖKDİL Sınavının soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanacak, sınavın organizasyon ve uygulama süreci ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. İlk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecek olan YÖKDİL Sınavı, yalnızca bu dönem için sadece İngilizce dilinde yapılacak olup, sonraki dönemlerde Almanca, Fransızca ve Arapça olarak yapılacak ve senede iki kez gerçekleştirilecek.



İSTEYEN HERKES KATILABİLECEK

30 Ocak 2017 tarihinden itibaren http://yokdil.yok.gov.tr adresinden başvuruların yapılabileceği YÖKDİL’in sınav ücreti 75 lira. Sınava öncelikle lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adayların katılabileceği belirtilirken, yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adayların da bu sınava girebilecekleri ifade edildi.

YÖKDİL’in baraj puanı doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olarak belirlenirken, YDS’nin de devam edeceği ve her iki sınavın da eşit geçerlilikte sayılacağı bilgisi verildi.



YÖKDİL BİRÇOK ÖĞRENCİYE OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK

Konuyla ilgili olarak Malatya’da lisansüstü eğitim hazırlığında olan öğrencilerin görüşleri olumlu yönde oldu. Doktora eğitimi için hazırlık yaptığını belirten Seden Akgöl isimli öğrenci, “Yabancı dil eğitimi almak ve uygulamak konusunda biraz geriden gelen bir ülkeyiz maalesef. Akademik hayatın içine girince bu eksiklik daha da hissediliyor. YDS genelde ezber gerektiren ve okuma becerisi gerektiren bir sınavdı fakat alana yönelik terminolojiden uzak olduğu için giren birçok öğrenci düşük puanlar alıyor. YÖKDİL hem alan daraltması yapacak hem de mesleki yabancı dil kavramının önem kazanmasına katkı sağlayacak diye düşünüyorum, çünkü önce akademik dünyanın, sonra da diğer bütün sektörlerin artık buna ihtiyacı var. Ben başvuru yapacağım, iyi bir sonuç alacağımdan da umutluyum” diyerek YÖKDİL Sınavının kendisi gibi birçok öğrenciye olumlu katkılar sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

ARTISI EKSİSİNDEN DAHA FAZLA OLACAK BİR SINAV

Yüksek lisans öğrencisi Fuat Demirağ ise, “ Benim yüksek lisansta ilk yılım. Yine de gireceğim bir sınav olacak YÖKDİL, çünkü içeriğini merak ediyorum. Hem doktorama başlamadan tecrübe etmiş olacağım hem de alanıma yönelik olarak yabancı dilde ne eksiğim var onu öğrenmek istiyorum. Bence değerlendirebilecek öğrenciler için artıları eksilerinden çok daha fazla olacak bir sınav olacak. Girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum şimdiden” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

SELAHATTİN BAYRAK