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YÖKDİL başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), beşinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı. Başvurular 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

YÖKDİL başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), beşinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı. Başvurular 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:51
YÖKDİL başvuruları başladı

YÖK, beşinci YÖKDİL Sınavı'nın 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirileceğini açıkladı. YÖK’ten yapılan acıkmaya göre, sınav başvuruları 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecek. Sınav, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

Beşinci YÖKDİL Sınavı'na yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek. Malatya’dan da katılım sağlanabilecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
YökdilYükseköğretim
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