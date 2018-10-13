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YÖK'ten kayıt müjdesi

Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK), YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda mazeretlerinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilerek, mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılacağını açıkladı.

YÖK'ten kayıt müjdesi

Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK), YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda mazeretlerinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilerek, mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılacağını açıkladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:38
YÖK'ten kayıt müjdesi

YÖK'ten yapılan duyuruda, "10 Ekim 2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2018 YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına, üçüncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir" denildi. 

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Yükseköğretim Yürütme KuruluYKS
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