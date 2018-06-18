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YÖK Başarı Bursunun kapsamı genişletildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, “YÖK Başarı Burslarının kapsamını genişlettik. Ülkemizin öncelikli alanlarını belirliyor ve bu programlara yerleşen başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz" dedi.

YÖK Başarı Bursunun kapsamı genişletildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, “YÖK Başarı Burslarının kapsamını genişlettik. Ülkemizin öncelikli alanlarını belirliyor ve bu programlara yerleşen başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz" dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:46
YÖK Başarı Bursunun kapsamı genişletildi

YÖK, Başarı Bursunun kapsamını genişletti. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Yeni YÖK olarak, ülkemizin bilgi temelli gelişimi açısından yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapısının zeminini oluşturan Temel Bilimler programları ile ülkemizin öncelikli alanlarında stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edecek öğrencilerimiz için başlatmış olduğumuz 'YÖK Başarı Bursları'nın kapsamını genişlettik. Temel Bilimler programları artık değer kaybeden değil, değer kazanan programlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca Yeni YÖK olarak suya, toprağa dokunarak, tarım - ziraat, orman, su ürünleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına yönelik iyileştirici tedbirler almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere temel bilim programları ile Türkiye'nin öncelikli alanlarında yükseköğretim sistemimiz acısından stratejik önem arz eden tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programları için ilk kez 2016-2017 eğitim öğretim yılında 23 lisans programı için başlattığımız YÖK Başarı Bursu sayısını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 31 lisans programına çıkarmıştık” ifadelerini kullandı.

YÖK Başarı Bursu kapsamında verilen burs verilen alanlara değinen Saraç, “Temel bilimler programlarında; biyoloji, fizik, kimya, matematik programlarına, ziraat programlarında; bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, ziraat mühendisliği programları, zootekni programlarına, orman programlarında; orman endüstrisi mühendisliği, orman mühendisliği, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi programlarına, su ürünleri programlarında; balıkçılık teknolojisi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, su bilimleri ve mühendisliği programlarına ve yer bilimleri programlarında; jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, yer bilimleri mühendisliği programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim süreleri boyunca, her yıl miktarı YÖK tarafından belirlenen başarı bursu vermekteyiz” değerlendirmesini yaptı.

“YÖK BAŞARI BURSLARINA 5 YENİ LİSANS PROGRAMI DAHA EKLEDİK”

Önümüzdeki yıl, yani 2018-2019 eğitim öğretim yılı için YÖK Başarı Bursu verilen lisans programları kapsamına 5 lisans programını daha eklediklerini açıklayan Başkan Saraç şunları dedi:

“Ülkemizin kalkınmasının ancak 'nitelikli bilgi' ve 'nitelikli insan kaynağı' ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bakış açısıyla yeni eklediğimiz 5 lisans programını tercih edip şartları sağlayan öğrencilerimize de yeni eğitim-öğretim döneminde burs desteği sağlayacağız. Çağın gelişen teknolojileriyle hayvansal üretim ve hayvansal üretimle elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, toplum sağlığı için önemli olduğu kadar ülkemizin kalkınmasına da katkıda bulunan önemli bir alandır. Bu bağlamda Veteriner Fakültelerini de YÖK Başarı Bursu kapsamına aldık. Burs desteği sağlanacak diğer lisans programlarımız ise 'Astronomi ve Uzay Bilimleri', 'Uzay Bilimleri ve Teknolojileri', 'Hidrojeoloji Mühendisliği' ve 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi'dir.” 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYökBaşarı Bursu
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