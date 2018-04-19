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YKS’nin Tarihi de Değişti

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının söylenmesi, YKS tarihlerini de değiştirdi. YÖK sınavın, 30 Haziran-1 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

YKS’nin Tarihi de Değişti

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının söylenmesi, YKS tarihlerini de değiştirdi. YÖK sınavın, 30 Haziran-1 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:26
YKS’nin Tarihi de Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini dün açıkladı. Yapılan açıklamanın aynı gün YKS’ye de denk gelmesinin ardından gözler YÖK’e çevrildi. Yüksek Öğretim Kurumu sınav tarihini değiştirdiğini açıkladı. Seçimin yapılması durumunda 23-24 Haziran 2018 olarak ilan edilen üniversite giriş sınavının tarihinin ne olacağı merak uyandırdı. YÖK’ten yapılan son dakika açıklamasında YKS'nin 30 Haziran-1 Temmuz'da yapılacağı dair açıklamanın ardında sınava girecek öğrenciler ise düşüncelerini paylaştılar. Öğrenciler durumu olumlu karşıladıklarını dile getirdiler.

SÜRPRİZ OLDU

Aslında kendileri için sınav tarihin değişmesinin sürpriz olduğunu belirten öğrenciler, “Aslında bir değişiklik olmadı ama yinede bir hafta kadar dinleneceğiz. Biz olumlu karşılıyoruz bu durumu” dediler.  Busabah GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
YKS TarihleriYKS
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