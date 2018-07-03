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YKS'ye giren öğrenciler dikkat!

YKS'ye giren adaylar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2-9 Temmuz arasında eğitim bilgilerini güncelleyerek onaylayabilecekler.

YKS'ye giren öğrenciler dikkat!

YKS'ye giren adaylar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2-9 Temmuz arasında eğitim bilgilerini güncelleyerek onaylayabilecekler.

03 Temmuz 2018 Salı 11:37
YKS'ye giren öğrenciler dikkat!

ÖSYM’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların lise seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor. YKS’ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sistemi’ndeki (AİS) https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2018/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eğitim bilgilerinde eksik ya da hata olduğunu düşünenler, mezun oldukları liselerle görüşerek bunları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeli, ardından da 2-9 Temmuz onaylamalılar.  Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olanların ise Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve aynı tarihler arasında onaylamaları lazım. Adayların eğitim bilgileri 2-9 Temmuz arasında yaptıkları seçimler dikkate alınarak değerlendirme yapılacak. YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi onaylama işlemini yapması zorunlu. Bu seçme ve onay işlemi yapılmazsa, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) işlemlerinin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu kullanılacak. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçtiği bilgi, bu eğitim bilgileri arasındaysa adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Onay işlemi yapmayan adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan ve dal bilgileri kullanılacak. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif bilgileri arasında yoksa en son mezun olduğu eğitim bilgisi dikkate alınacak.”

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YKSöğerncilerUyarı
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