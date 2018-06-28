Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 39°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96546
ALTIN
184.736
DOLAR
4.5877
STERLİN
6.0031
EURO
5.3112

YKS'ye adım adım son taktikler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecek adaylar için ‘Sınavdan Önce Son Taktikler’ konferansı düzenledi. 

YKS'ye adım adım son taktikler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecek adaylar için ‘Sınavdan Önce Son Taktikler’ konferansı düzenledi. 

28 Haziran 2018 Perşembe 16:28
YKS'ye adım adım son taktikler

Malatya Kent Konseyi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, PDR Uzmanı Doğan Tamer Alagöz ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinden çok sayıda YKS hazırlık öğrencisi katıldı.

Konferans kapsamında PDR uzmanı Doğan Tamer Alagöz, sınav kaygısı, sınav sırasında yapılmayacaklar, sınavdan önceki günlerde dikkat edilecek hususlar hakkında dikkat çekici bilgiler verdi. Alagöz adaylara sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakılmalarını, aşırı yorgunluk vermeyecek ve bedensel bir sakatlığa yol açmayacak keyif alabilecekleri etkinliklerle günlerini geçirmelerini, acısı ve baharatı az olan yemekleri tüketmelerinin yanı sıra çayı ve kahveyi minimuma indirmeleri tavsiyesinde bulundu. 
Sınav giriş belgesi ve kimliklerini sabah rahat bulabileceğiniz bir yere koyun diyen Alagöz, “Sınav sabahı erken kalkıp ılık bir duş alın. Abartılı olmayan, sınav zamanı rahatsız etmeyecek, bir kahvaltı yapın. Bir avuç kuru üzüm tüketin. Rahat kıyafetler giyin” diye konuştu. 
busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 28.06.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
KonferansYKSMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
YKS öncesi son uyarılar
YKS öncesi son uyarılar
Açıköğretim Fakültesinden mezunlarda mezuniyet sevinci
Açıköğretim Fakültesinden mezunlarda mezuniyet sevinci

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim