YKS'ye adım adım son taktikler

Malatya Kent Konseyi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, PDR Uzmanı Doğan Tamer Alagöz ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinden çok sayıda YKS hazırlık öğrencisi katıldı.

Konferans kapsamında PDR uzmanı Doğan Tamer Alagöz, sınav kaygısı, sınav sırasında yapılmayacaklar, sınavdan önceki günlerde dikkat edilecek hususlar hakkında dikkat çekici bilgiler verdi. Alagöz adaylara sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakılmalarını, aşırı yorgunluk vermeyecek ve bedensel bir sakatlığa yol açmayacak keyif alabilecekleri etkinliklerle günlerini geçirmelerini, acısı ve baharatı az olan yemekleri tüketmelerinin yanı sıra çayı ve kahveyi minimuma indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sınav giriş belgesi ve kimliklerini sabah rahat bulabileceğiniz bir yere koyun diyen Alagöz, “Sınav sabahı erken kalkıp ılık bir duş alın. Abartılı olmayan, sınav zamanı rahatsız etmeyecek, bir kahvaltı yapın. Bir avuç kuru üzüm tüketin. Rahat kıyafetler giyin” diye konuştu.

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