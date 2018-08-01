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YKS Türkiye 5.si Çınar Kolejinden

ÖSYM tarafından bu yıl iki aşama üzerinden yapılan üniversite sınavlarında Özel Malatya Çınar Fen Lisesi öğrencisi Maide Atay, YKS Eşit Ağırlık ve TYT puan türlerinde Türkiye beşincisi ve Malatya birincisi oldu.

YKS Türkiye 5.si Çınar Kolejinden

ÖSYM tarafından bu yıl iki aşama üzerinden yapılan üniversite sınavlarında Özel Malatya Çınar Fen Lisesi öğrencisi Maide Atay, YKS Eşit Ağırlık ve TYT puan türlerinde Türkiye beşincisi ve Malatya birincisi oldu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:23
YKS Türkiye 5.si Çınar Kolejinden

Malatya’nın önde gelen eğitim kurumlarından Çınar Fen Lisesi bu yıl da üniversiteye geçiş sınavında önemli bir başarı sağladı. Özel Malatya Fen Lisesi öğrencileri YKS sayısal, eşit ağırlık ve TYT puan türlerinde Türkiye ve Malatya dereceleri elde etti.

Çınar öğrencilerinden Maide Atay Eşit Ağırlık ve TYT puan türlerinde Türkiye beşincisi ve Malatya birincisi olurken, Tahsin Ömer Kurttaş YKS TYT puan türünde Türkiye 79.su ve Malatya birincisi, Ayşe Fatma Sarı YKS TYT puan türünde Türkiye 308.si, Zehra Baysal da YKS TYT puan türünde Türkiye 855.si oldu.

Çınar ailesi olarak çok mutlu olduklarını ifade eden Özel Malatya Çınar Fen Lisesi Müdürü Hacer Gücük, “Öğrencilerimizin kazandığı bu başarı bizleri çok memnun etti. Öğrencilerimiz yoğun bir çalışma süreci geçirdiler. Derslerinin yanı sıra sınav kamplarımız, birebir çalışmalarımız, etüt programlarımızla, soru çözüm saatlerimizle tüm eksikliklerini gidererek, sınavda istediklerini elde ettiler. Öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

YKS Eşit Ağırlık ve TYT puan türlerinde Türkiye beşincisi ve Malatya birincisi olan Maide Atay ise, 5. olmayı beklemediğini ve sonucu görünce çok şaşırdığını kaydederek, sınava düzenli çalıştığını söyledi.

Emeklerinin karşılığını almanın kendisini mutlu ettiğini kaydeden Atay, okul öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

YKS TYT puan türünde Türkiye 79.su ve Malatya birincisi olan Tahsin Ömer Kurttaş da, emeklerinin karşılığını bu şekilde almanın kendisini çok sevindirdiğini aktararak, sınav sürecinde zaman zaman zorlandığını ancak hiç pes etmediğini dile getirdi.

Ailesinin ve öğretmenlerinin sürekli kendisine destek olduğunu belirten Kurttaş, okul yönetimine teşekkür etti. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
YKSçınar KolejiTÜRKİYESıralama
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