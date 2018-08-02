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YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladı.

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:44
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Malatya’dan da binlerce öğrencinin katılım gösterdiği YKS’nin sonuçları açıklandı. Sonuçlardan sonra gözler ÖSYM’ye çevrildi. Bu anlamda YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır" denildi.

SADECE ELEKTRONİK ORTAMDA…

Adayların, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklarının kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."

Adaylar 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tercih KlavuzuYKSYayımlandı
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