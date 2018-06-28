YKS öncesi son uyarılar

İzgiman, sınavda öğrencilere, stratejik davranmalarını ve motivasyonlarını yüksek tutmalarının başarılarının üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirterek, önemli tavsiye ve uyarılarını şöyle sıraladı:

SINAVA GİRECEĞİNİZ OKULLARI MUTLAKA GÖRÜN

“Sınav sabahı okulu bulmada ve okula ulaşmada sıkıntı yaşamamak için sınava girilecek okulların mutlaka öncesinde gidip görülmesi gerekir.

Sınav günü fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulunması gerekli. Adaylar sadece pet şişe içinde su getirebilir. Sınavda üzerinde metal aksesuar bulunmayan sade ve rahat kıyafet tercih edilmeli. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kolye, küpe, yüzük, anahtar vb hiçbir şey adayın üzerinde bulunmamalı.

SINAV HAZIRLIĞINA DEVAM EDİN

Son haftada da ders çalışmaya devam edilmeli. Deneme sınavı çözmek, deneme sonrasında yanlış ve boş sorulara dönmek, eksikliklere bakıp konu tekrarı yapmak son haftalar için en iyi çalışma stratejisidir. Son haftada da deneme sınavı çözmek sınavı daha iyi yönetmenize ve başarınızı artırmanıza yardımcı olur.

KENDİNİZİ MOTİVE EDİN

Son haftada öğrencilerimizin kendilerini olumsuz düşüncelerden uzak tutması önemlidir. Sınavın nasıl geçeceğini düşünmek yerine ‘yapabilirim, başaracağım’ şeklinde düşünerek sınava zihinsel olarak kendilerini hazırlamalıdırlar. Başarı için kişinin kendine güvenmesi ve inanması da önemli bir ön koşuldur. Bu konuda aileler de çocuklarına destek olmalıdır.

BESLENME VE UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

YKS öncesi ve sınav sabahı her zamanki gibi beslenin. Sınavdan bir gün önce dışarıda yemek yenmemesine, sınav sabahı her zamanki gibi kahvaltı edilmesine, alışık olunmayan yiyeceklerin tüketilmesine özen gösterilmelidir. Sınav gecesi uykuya dalmakta güçlük çekmemek için sınava yaklaşılan günlerde uyku düzenine dikkat edilmesi tavsiye edilir. Altı saatlik uyku bilimsel olarak yeterlidir. Daha az uyunmuş olsa bile bu, kaygı yaratmamalıdır. İnsan bedeni, vücudun birkaç gün için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak depolamaya sahiptir.

Sınavdan bir gün önce farklı aktiviteler yapılmak zorunda değildir. O gün, öğrencilerimiz kendilerini nasıl iyi hissediyorlarsa öyle vakit geçirmeliler. Mümkünse evde dinlenmeliler.”

busabahmalatya.com