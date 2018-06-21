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YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:20
YKS giriş belgeleri erişime açıldı

YKS sınav yeri, kurum tarafından açıklanırken, çıktı, internet üzerinden alınacak, ev adreslerine gönderilmeyecek.

2018 yılının üniversite sınavı YKS, 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında iki oturum şekilde yapılacak.

TYT'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Yeni sınavın ilk oturumunda sadece 80 soru olacak. LYS'nin yerine geçecek ikinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

Sınavların soru sayısını açıklayan YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınav süresinin henüz belirlenmediğini söyledi. YGS-LYS sisteminde test türüne göre farklılık göstermekle beraber bir soruya 1,5 - 1,7 dakika süre düşüyor.

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYKSGiriş Belgesi
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