YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yaklaşık üç ay kaldı. Başvurular 21 Mart Çarşamba günü sona erdi. YKS oturumları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için gereken 50’şer lirayı adaylar 22 Mart akşamına kadar ödeyebildiler.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılacak olan ve binlerce lise öğrencisinin gireceği YKS sınavına başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavı. Bu sınav ile YGS&LYS sisteminin 4 aya yayılan sınav takvimi 1 haftaya indirildi. Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabiliyorlar. busabahmalatya.com