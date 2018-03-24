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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin heyecan içerisinde oldukları YKS başvuruları 21 Mart’ta sona erdi. İnternetten, başvuru merkezinden ya da kayıtlı oldukları okullardan başvurusunu yapan adayların 22 Mart akşamına kadar da YKS oturumları olan TYT, AYT ve YDS için 50’şer lira yatırması gerekiyordu. Bu süreyi kaçıranlar için geç başvuru tarihi ise 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75’er lira ödeyecek. Malatya’dan da onlarca öğrenci geç başvuru tarihini beklliyor.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin heyecan içerisinde oldukları YKS başvuruları 21 Mart’ta sona erdi. İnternetten, başvuru merkezinden ya da kayıtlı oldukları okullardan başvurusunu yapan adayların 22 Mart akşamına kadar da YKS oturumları olan TYT, AYT ve YDS için 50’şer lira yatırması gerekiyordu. Bu süreyi kaçıranlar için geç başvuru tarihi ise 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75’er lira ödeyecek. Malatya’dan da onlarca öğrenci geç başvuru tarihini beklliyor.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 10:50
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yaklaşık üç ay kaldı. Başvurular 21 Mart Çarşamba günü sona erdi. YKS oturumları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için gereken 50’şer lirayı adaylar 22 Mart akşamına kadar ödeyebildiler.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılacak olan ve binlerce lise öğrencisinin gireceği YKS sınavına başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavı. Bu sınav ile YGS&LYS sisteminin 4 aya yayılan sınav takvimi 1 haftaya indirildi. Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabiliyorlar. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
YKS Başvuru TarihiYKS
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