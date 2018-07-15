Yetiştiriciler bilinçlendiriliyor

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yine bir ilke imza atarak yetiştiricilere “Hayvan Sağlığı, Koyun Yetiştiriciliği-Ağıl Temizliği, Banyo, Dezenfeksiyon, Parazitlerle Mücadele-konusunda eğitim verdi. 25 yetiştiricinin katıldığı ve 3 hafta sürecek eğitimin açılışında konuşan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Türkiye’de ilk kez, Birlik olarak parazitlerle mücadele ve koyun yıkama, koyun yetiştiriciliği hastalıklarıyla alakalı bir kurs açtıklarını söyledi.

AKIN’DAN DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Bu eğitime destek veren Battalgazi Halk Eğitim Merkezi ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Başkan Akın, “Toplam 64 saatlik eğitimimiz olacak. Bu eğitim slayt, sunum ve saha çalışmasından oluşacak. Koyun yıkama makinemiz elimizde zaten var ve eğitimin tamamını sahada göstereceğiz. Bu anlamda bizlere destek olan Battalgazi Halk Eğitim Merkezi ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Parazitlerle mücadele başlığı altında ağıl temizliği ve koyun banyosunu da ele alacağız. Bit, pire, kene gibi parazitler nedeniyle hayvanlar hasta olabiliyor, birbirlerine hastalık bulaştırabiliyorlar. Bu anlamda vereceğimiz eğitim çok önemli. Bu eğitimimizi bugün Birliğimizin toplantı salonunda açıyoruz. 25 yetiştiricimiz bu eğitim için müracaat ettiler” diye konuştu.

KURSUMUZ 3 HAFTA SÜRECEK

Eğitim sonunda sertifika verileceğini de ifade eden Başkan Akın, “Yetiştiricilerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Mevsimsel olarak şu anda yaz sezonunda olduğumuz için yetiştiricilerimizin birçoğu yaylalarında, meralarda. Bu anlamda merkezi yerdeki yetiştiricilerimiz bu kursumuza katıldı. Ama bu kursumuzu devam ettireceğiz. 11’inci-12’nci aylarda da 40-50 kişilik kurslar açacağız inşallah. Amacımız yetiştiricilerimizin kesinlikle hastalıklarla, parazitlerle mücadelede, koyun kırkımıyla, sağımla, sağım kovasıyla alakalı yetiştiricilerimizi bilgilendirmek, birliğin asıl görevini yapmaktır. Kursumuz 3 hafta sürecek. Eğitim sonunda kursa katılan yetiştiricilerimize sertifika vereceğiz. Verilen bütün sertifikalar ek 5 puan değerinde” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com