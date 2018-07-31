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Yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek.

Yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek.

31 Temmuz 2018 Salı 12:30
Yerleştirme sonuçları açıklandı

6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığından, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8’inci sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemlerine yönelik bir açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8’inci sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmıştır. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılmıştır. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler ise şöyle:

127 BİN 480 KONTENJAN BOŞ KALDI

Merkezi yerleştirme toplam kontenjan 127 bin 480, boş kalan kontenjan 197, tercih yapan aday sayısı 437 bin 70, yerleşen aday sayısı 127 bin 283. Yerel yerleştirme; toplam kontenjan sayısı 1 milyon 141 bin 318, boş malan kontenjan 342 bin 392, tercih yapan aday sayısı 1 milyon 17 bin 891, yerleşen aday sayısı 798 bin 926, yerleşemeyen aday sayısı 91 bin 687.

Yüzde 50 Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, yüzde 15 imam hatip lisesi, yüzde 35 meslek lisesi.

Genel olarak merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme sonuçlarına göre; yüzde 50 Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, yüzde 15 imam hatip lisesi, yüzde 35 meslek liselerine yerleşme gerçekleşti.Yapılan açıklamada, merkezi yerleştirme işlemlerinde adaylar sınav puanlarına göre yerleştirildikleri belirtilirken, sadece 51 adayın sınav puan eşitliği durumu oluştuğu ve bu adayların OBP üstünlüğüne göre yerleştirildiği ifade edildi.

HAK KAYBI OLUŞMADI

Yerel yerleştirme sonucunda puanların eşitliği oluşan 252 aday için kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme yapıldığı, bu işlem sonucunda puanların eşitliği oluşan 5 adayın ilgili okullara manuel yerleştirildiği ve işlemin sonlandırıldığı kaydedilirken, bu 5 adayın hiç yerleşemeyen veya önceki durumda kontenjanı dolmamış olan okullara yerleşmiş adaylar olduğundan, yer değişikliğinden kaynaklı herhangi bir hak kaybı oluşmadığı kaydedildi. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 31.07.2018 12:59
Anahtar Kelimeler:
E-OkulAçıklandıYerleştirme SonuçlarıLgs
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